Vesti bune pentru romani! Mariri de salarii cu pana la 1.500 de lei, lunar, pentru anumite categorii de angajati, din 2019

Salariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterile de salarii promise de Guvern din 2019 starnesc deja controverse! Patronii avertizeaza ca vor exista discriminari intre angajati. Iar analistii spun ca statul nu va avea cum sa suporte toata povara financiara. Vorbesc inclusiv despre scumpiri in lant. Exista insa si angajati fericiti: sunt cei care vor castiga mai mult chiar si cu 25%, daca au terminat o facultate si daca activeaza in domeniul pe care l-au studiat. Vezi si: Cel mai cunoscut fotbalist din Liga 1 surprinde: Am cel mai mic salariu pe care l-am castigat vreodata Potrivit graficelor realizate pe baza legii salarizarii, de la anul angajatii de la stat vor avea o crestere a salariului de 25%. De exemplu, un capitan in cadrul MAI va ...