Vesti bune pentru Romani! Pasapoartele vor fi valabile zece ani

Reglementari noi privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor si conditiile de emitere. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice va fi extinsa la 10 ani, fata de 5 in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. Masura este inclusa intr-un proiect de lege aprobat, astazi, de Guvern, care aduce mai multe modificari si completari Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Pentru copiii cu varsta de pana la 12 ani, pasaportul simplu electronic va fi valabil trei ani, iar pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 12 si 25 de ani va fi valabil 5 ani. Noile reglementari vor avea ca efect principal fluidizarea a ...