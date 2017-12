VESTI bune pentru romanii cu credite la sfarsit de an

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,05%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Joi, indicele a scazut la 2,08%. Nivelul atins vineri, 2,05%, este cel mai mic din data de 14 noiembrie, cand a fost 1,92%. Indicele Robor la 6 luni a ramas vineri la nivelul atins joi, 2,27% ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duc ...