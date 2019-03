Vesti bune pentru soferi! Iata cand se restitueaza taxa auto

bani 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii au primit o veste care, cu siguranta, ii va multumi. Au aflat cand le va fi restituita taxa auto. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a facut marele anunt. Taxa auto va fi restituita pana la 30 iunie 2019. In jur de sase milioane de romani asteptau respectiva veste. Este vorba de 4 miliarde de lei in total. „Noi am prelungit termenul ca dovada ca bugetul nu a putut fi adoptat la inceputul anului, asa cum si-a dorit Guvernul. Atata timp cat avem banii prinsi in buget, nu va fi o problema cu restituirea„, a declarat ministrul Gratiela Gavrilescu. O noua taxa auto va fi introdusa pentru toate masinile mai vechi care polueaza. S-ar putea spune ca revine taxa de mediu Noua taxa auto va f ...