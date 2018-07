Vesti bune pentru soferi. Iohannis a promulgat legea prin care intervalul de plata a amenzilor creste de la doua la 15 zile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate. Legea isi propune eficientizarea si facilitarea procesului de achitare a contraventiilor. "Prezenta lege reglementeaza masuri pentru facilitarea achitarii amenzilor contraventionale prin constituirea unui cont unic de plata si simplificarea procedurilor de urmarire a incasarii amenzilor. (...) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal&qu ...