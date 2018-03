Vesti bune pentru soferi! Vor scadea accizele la motorina

pompa benzina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Finantelor a publicat marti un proiect normativ prin care vor scadea accizele la motorina utilizata in transporturile cu camioane mai grele de 7,5 tone si in transporturile de pasageri in microbuze, autobuze si autocare, informeaza Mediafax. „In scopul mentinerii competitivitatii transportului de marfuri si persoane, se propune stabilirea unui nivel redus al accizelor pentru motorina utilizata drept carburant: - pentru transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone, precum si - pentru transportu ...