Vesti bune pentru toti romanii care au rate la banci! Ce se intampla cu indicele ROBOR

s604x0 ROBOR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la valoarea de 3,30%, de la 3,33%, cat inregistrase miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citate de Mediafax. Si indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, si-a continuat scaderea pana la valoarea de 3,44%, de la 3,45%. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a stagnat insa la valoarea de 3,49%. Evolutia ROBOR a ajuns tema pariurilor! O casa de p ...