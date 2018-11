Vesti bune pentru toti romanii! Cat vom da, pana in martie, la factura de gaze

Gaze aragaz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile stabilite acum la gaze naturale raman valabile pana la finalul lunii martie. Nu este nevoie de o ajustare a pretului la gaze naturale pentru consumatorii casnici pana la 31 martie 2019, spun oficialii ANRE. Singura rezerva vine din faptul ca daca contractele continua sa se incheie la peste 110 lei/MWh pe platformele de tranzactionare, atunci tariful ar putea creste substantial. Zoltan Bege Nagy, vicepresedinte Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a vorbit despre pretul la gaze in acest an. "In cursul acestui an, pretul final al gazelor naturale pentru consumatorii casnici a fost majorat de trei ori: la 10 ianuarie, 1 aprilie si 1 august. Cresterile au fost intre ...