Vesti bune pentru toti romanii! Statul iti da 500 de lei lunar! Vezi daca te incadrezi

bani 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi policitieni din Romania au depus un act normativ prin care vor sa vina in sprijinul pensionarilor si al familiilor cu copii care au un venit lunat mai mic de 1.200 de lei. Aceasta actiune vine in litera Constitutiei care spune ca Statul este obligat sa asigure traiul zilnic al cetatenilor. Legea prevede totusi ca acest ajutor sa poate fi acordat si celor care nu au venituri, dar acestia sunt obligati sa efectueze cateva ore de munca in folosul comunitatii pentru a putea sa incaseze acest ajutor. Romania, vanduta corporatiilor pentru a ne exploata resursele: "Castigam si noi ceva pentru sanatate, autostrazi ori educatie din resursele naturale care, potrivit Constitutiei, apartin acestei tari?&q ...