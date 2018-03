Vesti bune pentru toti soferii! Anuntul a fost facut cu putin timp in urma

gratiela gavrilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla". "Vreau sa precizez ca nu este vorba despre nicio taxa de timbru care ar putea sa fie lansata in perioada urmatoare. Nu facem niciodata promisiuni sau lansam in spatiul public lucruri care sa nu fie adevarate si lucruri care sa nu fie fundamentate. Va rog sa luati de bun numai ceea ce ca comunic eu si cred ca v-ati obisnuit ca sunt om extrem de corect si nu vorbesc niciodata din ceea ce mi se sp ...