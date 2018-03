Vesti bune pentru un cuplu celebru de la noi. Asa se pregatesc sa devina parinti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Culita Sterp, unul dintre cei mai indragiti artisti de la noi, isi doreste cu ardoare sa devina tatic. Artistul traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de doi ani, cu cantareata Carmen de la Salciua. In ultima vreme, Culita Sterp a declarat ca isi doreste un copil si nu este exclus sa auzim in curand ca cei doi vor deveni parinti. Insa pana atunci, artistul se antreneaza pentru rolul de tatic, care il prinde de minune, a fost surprins in timp ce se schimba de pampers baietelul unui prieten de familie. Sotia artistului a filmat momentele in care artistul isi exerzeaza rolul de tatic, iar imaginile cu Culita fac acum senzatie pe internet. "Neagu Vlad preda lectii de tatici, apelati cu incredere!", a scris ...