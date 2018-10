Vesti bune! Tocmai a fost creat antibioticul care ar putea revolutiona medicina

Antibioticul cefiderocol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta au creat un antibiotic nou, care functioneaza pe un sistem de tip calul troian, si care prezinta rezultate promitatoare in testele clinice. Antibioticul cefiderocol, realizat de Shionogi Inc, functioneaza precum calul troian din legenda greaca. In vechea poveste, soldatii greci s-au ascuns intr-un cal urias de lemn pentru a ajunge in orasul Troia. In cazul antibioticului, in loc de lemn se va folosi fier pentru a strecura antibiotic in bacterii. De ce? Pentru ca in timpul infectiilor acute, unul din raspunsurile sistemului imunitar este sa creeze un mediu deficitar in fier in organism, asa ca bacteriile isi maresc aportul de fier, dupa cum a explicat autorul studiului, doct ...