Vesti de ultima ora despre Spitalul Parhon din Iasi

Primarul Mihai Chirica a anuntat in cadrul conferintei de astazi, de la Primaria Iasi, ca lucrarile de reabilitare a cladirii Spitalului "C.I. Parhon" din Copou urmeaza a fi efectuate in curand. La acest moment se asteapta finalizarea expertizei tehnice. "Noi am reusit sa eliberam saptamana trecuta autorizatia de construire in regim de urgenta in vederea demararii lucrarilor de punere in siguranta a acelei cladiri. Am informat-o pe doamna ministru, cu care am discutat personal, despre faptul ca am demarat aceasta procedura de autorizare. Am pornit si expertiza tehnica. Au fost depuse oferte in cursul zilei de ieri, una si astazi este a doua zi. Daca mai depune cineva il asteptam cu drag si maine a ...