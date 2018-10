Vesti extraordinare! Incep lucrarile de reparatii pe soseaua Iasi - Barnova

Soseaua Iasi Barnova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma sesizarilor primite de la locuitorii din zona soselei Iasi - Barnova in mod direct, pe retelele de socializare si prin intermediul mass-media, conducerea Primariei Municipiului Iasi a avut atat o serie de intalniri, cat si o corespondenta consistenta cu reprezentantii DelGaz Grid SA. Compania furnizoare de gaz metan urmeaza sa finalizeze in aceasta perioada o investitie care consta in inlocuirea de conducte si bransamente pe soseaua Iasi - Barnova si este obligata sa realizeze si lucrarile de refacere a infrastructurii rutiere afectate de lucrari. Dupa mai multe adrese prin care compania anunta diverse termene de finalizare a investitiei si, respectiv, de incepere a reparatiilor, conducer ...