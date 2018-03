Vesti extraordinare! Vouchere de 2.250 de euro pentru sute de mii de romani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Corina Cretu vine cu vesti bune pentru romani. Comisarul european pentru Politica Regionala a declarat la Congresul PSD ca peste 200 de mii de romani ar putea primi cate un voucher in valoare de 2250 de euro pentru achizitionarea de produse necesare eficientei energetice a locuintelor. ”Am venit aici cu un mesaj pozitiv. Vestile bune pe care le am de la intalnirile cu premierul Dancila si Rovana Plumb vor bucura toti romanii. Am indentificat o masura pe care premierul Danicila a si anuntat-o. Din cei 800 de milioane de euro care era in pericol de a fi pierduti, vom salva pentru inceput 450 de milioane de euro. Exista o posibilitate ca 200 de mii de cetateni sa primeasca un voucher de 2250 de euro pentru achizitionar ...