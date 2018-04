Vesti noi despre baiatul bolnav de cancer al Magdei Vasiliu. Tatal micutului a facut anuntul: „Vlad a…”

magdavasiliu

De cateva luni bune, Magda Vasiliu a lasat impreuna cu sotul si copilul Romania, pentru Italia, acolo unde micutul lor se treateaza de cancer.

Vlad se afla internat la o clinica de specialitate din Italia, iar Magda sta alaturi de el in permanenta.

Micutul Vlad, in varsta de 8 ani, pare sa raspunda bine la tratamentul care nu este deloc usor, motiv pentru care medicii italieni l-au incurajat intr-un mod cu totul aparte.

Baietelul Magdei Vasiliu a primit de la cadrele medicale o diploma, impresionati fiind de curajul si atitudinea lui pozitiva.

„Vlad a inventat curajul”, a scris sotul Magdei Vasiliu in dreptul unei fotografii cu diploma primita de baiat din partea medicilor.

Prezentatoarea TV Magda Vasiliu a descris, pe Facebook, cum a fost primita la un spital din Italia, impreuna cu fiul ei, Vlad, de opt ani, care sufera de cancer.

Magda Vasiliu a povestit pe Facebook cum a fost tratat fiul ei la Spitalul Pediatric Bambino Gesu, unde a ajuns de urgenta cu fiul ei, dupa o febra severa.

”Dupa o saptamana de stat in spital cu aplazie medulara grava, am revenit cu bine acasa. Dar nu pot sa Nu ma gandesc la cum s a actionat zilele astea pentru copilul meu….Ajunsi la camera de garda cu febra mare, am fost preluati imediat. Vlad a fost supus tuturor analizelor si testelor posibile dupa care a fost plasat intr o rezerva in care am stat singuri, o saptamana. Noaptea care a urmat internarii a fost cumplita…Febra a ajuns la 39,6 ….Insa a venit dimineata cand Vlad s a trezit cu 36,8 si a cerut sa manance…

Nu stia ca o noapte intreaga in jurul lui au roit cel putin 5 medici si tot atatea asistente…S au urmat proceduri clare, nu au lipsit medicamentele si nici sangele pentru transfuzie….Zilele urmatoare Vlad a fost controlat permanent, monitorizat ca la terapie intensiva, cu analize repetate in fiecare dimineata…

Asistentele i au facut mici cadouri, iar el le a desenat si le a povestit despre Mos Craciun….Pentru personalul spitalului, eu nu eram decat inca o romanca venita cu copilul la tratament….dar aici nu conteaza cine esti…copilul trebuie sa fie bine si atat….Dupa aceasta saptamana grea nu pot decat sa ma gandesc ca noi, romanii, suntem la ani lumina de civilizatie, proceduri, conditii normale si conduita profesionala decenta….Nu pot spune decat” Respect!” celor de la Bambino Gesu!”, a scris Magda Vasiliu Stoian.

