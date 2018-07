Vesti proaste din partea meteorologilor! Cum va fi vremea in acest weekend

prognoza meteo 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, vremea va fi in general instabila. In Moldova, sudul si estul Transilvaniei, local in Dobrogea si Muntenia, precum si in zonele de munte, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp. In celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse, indeosebi dupa-amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 32 de grade, cu cele mai ridicate valori in nord-vest. In Capitala, dimineata 18...19 grade. Vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului iar probabilitat ...