Vesti proaste pentru aceste zodii! Vor spune "adio" iubirii de-o viata

Dragostea este analizata de maestrii horoscopului. In acest context, astrologii prevad o vara plina de tensiuni la capitolul dragoste pentru anumite zodii. Despartirile sunt acu atat mai dureroase, cu cat relatiile sunt mai lungi. Sunt nativi care spun "adio„ iubirii de-o viata! Sagetator si Capricorn Persoanele nascute in aceste zodii, care formeaza momentan un cuplu, au toate sansele sa puna punct relatiei pana la toamna. Lucrurile incep sa se precipite din ce in ce mai mult in relatia lor. Sagetatorii viseaza cu ochii deschisi la vacante indepartate, pe cand Capricornii vor ceva mai multa stabilitate si sunt legati de munca. Vor sa se afirme la serviciu si nu au timp de pierdut in vacante ca ...