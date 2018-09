Vesti proaste pentru o cunoscuta actrita si cantareata! Se lupta pentru a treia oara cu cancerul

Olivia Newton John google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita si cantareata australiana Olivia Newton-John a anuntat ca sufera din nou de cancer si ca este nevoita sa recurga la uleiul de cannabis pentru a-si alina suferinta, relateaza luni ziarul spaniol ABC. A trecut mai mult de un deceniu de cand Olivia Newton John, memorabila Sandy din Grease, filmul in care a jucat in 1978 alaturi de John Travolta, a confirmat ca sufera de cancer la san. La 68 de ani, actrita a anuntat ca sufera pentru a treia oara de cancer. Actrita a dezvaluit acest lucru intr-un interviu acordat programului american Seven Night Sunday, explicand ca tumora este localizata in dreptul coloanei vertebrale si a migrat de la san, unde a fost initial diagnosticat cancerul. Olivia ...