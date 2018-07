Vesti proaste pentru toti fanii artistei! Elena Merisoreanu a ajuns de urgenta la spital, direct pe masa de operatie

Peste 120.000 de pasageri au fost afectati de grevele personalului operatorului Ryanair din luna iulie, iar daca pasagerii afectati ar cere despagubiri prin companiile de specialitate, acestia ar putea incasa peste 33 milioane euro, potrivit datelor AirHelp, companie specializata in obtinerea de com ...

Cancan.ro îți prezintă horoscopul lunar august 2018 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii august 2018 vine cu sfaturi și avertizări importante pentru toate zodiile. Află previziunile astrale pentru fiecare zodie, cu detalii interesante pentru carieră, bani, dragoste și sănătate. Aspectele astrologice importante ale lunii […]

O tânără mamă din Sibiu a fost snopită de un șofer violent în propria mașină în care erau și fiicele sale. În urma loviturilor, femeia a avut nevoie de o zi de spitalizare, iar fiicele sale vor primi ajutor din partea unui psiholog ca să nu rămână cu traume. În încercarea de a-l identifica, femeia […]