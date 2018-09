Vesti proaste! Pretul gazelor va creste cu aproape 14% de la 1 octombrie

Gaz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pretul gazelor platit de consumatorii bulgari va creste cu 13,8% de la 1 octombrie, pentru a reflecta cotatia mai ridicata a barilului de titei pe pietele internationale, a anuntat vineri Comisia de Reglementare in domeniul Energiei si al Apelor de la Sofia (KEVR), transmite Novinite. Pretul gazelor naturale va fi stabilit la 456,65 leva (270,59 dolari) per 1.000 metri cubi, in trimestrul patru din 2018. Bulgaria importa aproape intregul necesar de gaze de la firma rusa Gazprom, conform unui contract care are la baza pretul de referinta pentru titei. Vezi si: Finantele iesene vand un Fiat cu 200.000 de kilometri la bord Reglementarile din Bulgaria prevad ca Bulgargaz - compania nationala de gaze - sa stab ...