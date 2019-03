Vesti rele pentru Theresa May. Aproape 80 de parlamentari de-ai sai nu vor vota acordul

Theresa May 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un important grup de parlamentari eurosceptici din Partidul Conservator al premierului Theresa May au anuntat marti ca se opun intelegerii la care aceasta a ajuns cu Bruxelles-ul in privinta mecanismului de ″backstop″⁣. Prin urmare, acestia au anuntat ca vor vota impotriva acordului privind Brexitul. Potrivit Agerpres, care citeaza Reuters, in felul acesta scad sansele sefei executivului de a obtine in Camera Comunelor aprobarea acordului ce va fi supus votului deputatilor in cursul serii de marti. Deputatul conservator Bill Cash a declarat ca el si alti deputati juristi au analizat avizul consilierului juridic al guvernului Geoffrey Cox si au ajuns la concluzia ca documentul convenit luni ...