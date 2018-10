Vesti triste despre Andreea Marin! Are probleme de sanatate si trebuie sa se opereze

Andreea Marin nu se simte bine, a mers sa isi faca un RMN si a facut un atac de panica. "Zana" a aflat de la medici ca are nevoie de operatie in zona cervicala.

Andreea Marin a povestit ce i s-a intamplat si de ce trebuie sa se opereze.

"Da, desigur, astfel de vesti sunt putin exagerate. Nu e nimic grav, astazi am facut RMN-ul, a fost bine. Nu e o formatiune care sa ma duca cu gandul catre probleme. Am o cocoasa care nu e bine sa fie in zona cervicala. Peste o luna voi face operatia, totul va fi bine, e o problema temporara.

Mai greu mi-a fost sa stau in aparatul de RMN astazi, sa fiu sincera. Oamenii m-au linistit pentru ca nu mai puteam respira. Nu ma panichez, dar sunt un om practic si raman in felul acesta si in privinta problemelor de sanatate.

Eu sunt de parere ca e mai bine sa stiu mai din timp, cand pot sa fac ceva. Am vreo 5-6 operatii, facute de nevoie, nu te joci cand e vorba de sanatate. Avem datoria si fata de copiii nostri sa le aratam ca asa trebuie facut", a declarat Andreea Marin.

