Vesti triste pentru fanii Mariei Ciobanu! Fiul artistei a facut Anuntul: „Dupa o cariera de 60 de ani, Ciocarlia cantecului romanesc a…” Din pacate, este definitiv

Dupa o cariera de 60 de ani, Maria Ciobanu a ales sa isi incheie definitiv activitatea artistica si muzicala. ”Ciocarlia cantecului romanesc” s-a retras pentru a-i fi alaturi sotului, care in ultima vreme nu s-a simtit foarte bine.

Anuntul oficial a fost facut de Ionut Dolanescu, fiul indragitei artiste, care a explicat pe larg decizia mamei sale. Aceasta, cetatean american, a ales sa ramana in SUA pentru a se dedica in totalitate barbatului alaturi de care a petrecut 4 decenii.

”Spre linistea rauvoitorilor si carcotasilor, mama a luat decizia sa-si incheie definitiv cariera muzicala. In ultimii ani si-a asumat un risc enorm de dragul publicului sau venind in Romania. Se afla in Los Angeles, la sora mea, Camelia Ciobanu Filip si nu stiu cand va mai veni in tara. A ales sa-I fie aproape sotului dansei care nu s-a simtit prea bine in ultima perioada”, a declarat fiul artistei, pentru Libertatea.

Ionut Dolanescu este si el rezident in Statele Unite. Acesta a anuntat ca va sosi in tara, alaturi de sotie si de copiii sai, in acest weekend.

Maria Ciobanu si-a incheiat cariera muzicala, dupa o activitate fulminanta. De asemenea, dupa ce si-a pierdut casa din centrul Capitalei, a decis sa ramana in SUA unde primeste pensie si are asigurare medicala.

