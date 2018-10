Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CFR Cluj - CSM Poli Iasi, scor 1 - 0Liga 1: CFR Cluj castiga si urca pe primul loc

Ponturi pariuri CFR Cluj vs Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Cluj a urcat pe primul loc in Liga 1, dupa ce a invins CSM Poli Iasi, scor 1-0, in etapa a 12-a. Ardelenii au deschid scorul in minutul 19, cand Andrei Muresan a trimis mingea in plasa dupa o lovitura de la coltul terenului. CFR Cluj a avut mai multe ocazii de gol, insa scorul a ramas neschimbat pana la finalul meciului. Dupa acest rezultat, CFR Cluj a urcat pe primul loc in Liga 1, cu 23 de puncte, in timp ce CSM Poli Iasi este pe 9, cu 14 puncte. FCSB poate reveni pe prima pozitie in Liga 1 doar in cazul in care va castiga meciul cu U Craiova de duminica seara. LIVE TEXT Gata si repriza secunda, meciul se incheie 1-0! 90+3' Galben pentru Giedrius Arlauskis! & ...