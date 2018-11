Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - CS U Craiova, scor 0 - 0

CSM Poli Iasi CS U Craiova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poli Iasi si CS U Craiova joaca ACUM primul meci din returul sezonului regulat. Partida a inceput la ora 21:00 si e liveTEXT pe BZI.ro si in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport si Look Sport. Echipele de start: Poli Iasi: D. Rusu - L. Rus, Mihalache, Frasinescu, Pantiru - Qaka, Cioinac - Sanoh, D. Floresc, Platini - An. Cristea Rezerve: Cobrea, Badic, P. Petre, Enoh, L. Rus, Sanoh, Qaka Antrenor: Flavius Stoican CS U Craiova: Pigliacelli - Martic, Donkor, Kelic, Bancu - Mateiu, Cicaldau - Barbut, Mihaila, Mitrita - Koljic Rezerve: L. Popescu, Tiago Ferreira, Briceag, Fedele, Meza Colli, Nuno Rocha, Burlacu Antrenor: Devis Mangia Arbitru: Andrei Chivulete / A1: Marius Mihai Marica / ...