Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - FCSB, scor 0 - 0

Dupa ce au pus frana CFR-ului in lupta pentru titlu, obtinand primul punct in play-off, iesenii spera sa incurce si FCSB-ul. Elevii lui Flavius Stoican au facut meciuri bune impotriva actualului lider al Ligii in acest sezon, au obtinut patru puncte din sase in sezonul regulat, in turul play-off-ului au pierdut nemeritat pe Arena Nationala, iar luni, in Copou, sunt decisi sa scoata un nou rezultat bun. Antrenorul Flavius Stoican recunoaste ca oaspetii pornesc cu prima sansa, dar a precizat ca elevii sai pot obtine cel putin un egal cu FCSB daca vor fi concentrati si nu vor mai repeta greselile individuale din meciurile anterioare. Totodata, Stoican i-a avertizat pe cei de la FCSB ca nu vor avea deloc o misiune usoara in Copou.