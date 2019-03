Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - Gaz Metan Medias, scor 0 - 0

Poli google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); LIVETEXT 6' Andrei Burlacu urca periculos in atac, dar lovitura de cap a lui Andrei Burlacu nu-si atinge tinta. 6' Lovitura de colt pentru Poli Iasi. 6' Cioinac Ionut Adrian (Poli Iasi) incearca o lansare, dar balonul e blocat de un aparator. 5' Cosmin Frasinescu de la Poli Iasi pare OK acum. 5' Ionut Larie (Gaz Metan) revine pe teren dupa o usoara accidentare. 5' Gata, se joaca din nou! 4' Jocul a fost intrerupt pentru cateva momente pentru a vedea ce s-a intamplat cu Ionut Larie, care are grimase de durere. 4' Cosmin Frasinescu este accidentat si meciul se intrerupe. 4' ...