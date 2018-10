Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - Hermannstadt, scor 0 - 0

Poli Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Runda a 13-a din Liga 1 incepe in Copou, acolo unde Poli Iasi primeste vizita ardelenilor de la Hermannstadt. 5 octombrie 2018, Poli Iasi - Viitorul 1-2: a fost singura infrangere suferita de moldoveni pe teren propriu in acest sezon. In schimb, acestia au mai inregistrat trei victorii (2-1 cu FC Botosani, 3-0 cu Concordia, 1-0 cu Dinamo) si o remiza (1-1 cu Astra). De partea cealalta, egalul de pe "Ion Oblemenco", 1-1 cu U Craiova, a consemnat primul punct scos de sibieni pe teren advers in Liga 1, cucerit dupa o serie de patru infrangeri consecutive. Cele doua echipe vor fi pentru intaia oara adversare intr-o partida oficiala. ECHIPELE PROBABILE: Poli Iasi (4-2-3-1): Rusu - Rus, Frasinescu, Mi ...