Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - Viitorul Constanta, scor 0 - 0

CSM Politehnica Iasi a pierdut in prelungiri meciul jucat in deplasare cu Gaz Metan Medias, in etapa a 10-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost inscris de Ely Fernandes (90+1), dupa o lovitura libera executata de Nasser Chamed. Gaz Metan a ratat un 11 metri in minutul 17, prin Marius Constantin. A fost o victorie meritata a ardelenilor, care au dominat meciul, in timp ce moldovenii au vrut o remiza alba. "Alb-albastrii" au ramas pe un loc de play-out si au 14 puncte dupa 10 etape disputate. Dupa cele 3 victorii consecutive, 3-0 cu Concordia Chiajna, 3-2 cu FC Voluntari si 1-0 cu Dinamo Bucuresti, plus calificarea in optimile Cupei Romaniei, 5-3 dupa executarea loviturilor de departaj ...