VEZI AICI, LIVE TEXT, meciul Dunarea Calarasi si CSM Poli Iasi

CSM Poli Iasi are 17 puncte si este pe locul 4. Daca va castiga azi, va deveni lider, peste FC Botosani, Dinamo si Gaz Metan, care vor avea un meci in minus. Dunarea Calarasi este pe locul 7 in play-out, retrogradabil, avand 12 puncte. Daca se impune azi, echipa lui Dan Alexa va urca un loc, peste FC Voluntari, care joaca luni. Echipele de start: Dunarea Calarasi: Calancea - G. Enache, Dobrosavlevici, Luchin, St. Filip - Simion - Ammari, Souda, Honciu, G. Iancu - Ndiaye Rezerve: Straton, Ben Djemia, Henderson, Keya, Omrani, D. Benzar, Valentin Munteanu Antrenor: Dan Alexa CSM Poli Iasi: Ruben Mino - L. Rus, Gardos, Frasinescu, Sin - Mihalache, Cioinac, Joao Teixeira - Sanoh, Platini, P. Petre Rezerve: Rusu, Nascimento, Pantaru ...