Vezi ce risti daca bei zilnic bauturi pe baza indulcitorilor artificiali

Consumul zilnic de bauturile pe baza indulcitorilor artificiali ar putea sa creasca riscul unei morti premature de cancer, cat si un risc mare de afectiuni ale inimii, in special in randul femeilor, conform unui nou studiu stiintific, noteaza The Sun. Bauturile pe baza indulcitorilor artificiali sunt cele racoritoare carbogazoase si necarbocazoase, bauturi din fructe, bauturi energizante si bauturi alcoolice. In noul studiu, cercetatorii au analizat date de la 80.647 femei si 37.716 barbati care au raspuns la chestionare despre stilul lor de viata. Ce se intampla in organismul tau daca consumi zilnic ghimbir Ei au descoperit ca bauturile ce se bazeaza pe indulcitori artificiali, cresc riscul unui deces precoce ...