Vezi ce tara interzice vanzarea masinilor pe baza de benzina si motorina

Masinile pe benzina si motorina nu vor mai putea fi vandute in Suedia incepand cu 2030. Prim-ministrul suedez Stefan Löfven a anuntat ca mai pot fi vandute masini noi pe baza de combustibil fosil in Suedia doar in urmatorii 18 ani. Din 2030, comercializarea acestora va fi interzisa pe teritoriul tari. In asamblul Palas si la Iulius Mall Iasi sunt montate statii de incarcate a masinilor electrice Suedia se alatura vecinilor sai scandinavi care au anuntat deja masuri in acest sens, tarile nordice fiind, de altfel, printre primele care se grabesc sa renunte la masinile pe baza de petrol in favoarea celor electrice. Norvegia, de exemplu, singura tara din lume in care ponderea masinilor electrice est ...