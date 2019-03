Vezi cu cine se va duela Simona Halep in optimile de la Miami. Este o romanca

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se va duela cu o romanca in optimile de la Miami. Simona Halep va avea parte de un duel suta la suta romanesc pe tabloul de dublu de la Miami, un Masters de tip 1000 de puncte din circuitul WTA. Fosta lidera mondiala WTA s-a calificat in optimile probei de dublu sambata seara, alaturi de partenera sa din Germania Julia Goerges, dupa ce cele doua au furnizat o imensa surpriza, trecand de cuplul favorit 2 Babos/Mladenovici (Ungaria/Franta). Surpriza de proportii la Miami Open 2019. Veste buna pentru Simona Halep Dupa 4-6, 6-1, 10-6, intr-o ora si 15 minute, Halep/Goerges vor avea un duel interesant in optimi, acolo unde vom avea o intalnire intre doua romance. Cele doua se vor duela cu pe ...