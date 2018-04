Viagra si rusoaica

Intr-o farmacie intra un tanar, plin de el, care arata farmacistei mana dreapta ridicata in sus, cu degetele rasfirate.

– Cinci, spune el.

– Cinci ce, zise farmacista?

– Cinci Viagra, ca in seara asta vine o rusoaica la mine si vreau sa fiu in forma.

Urmatoarea zi, apare tanarul in usa, ceva mai mohorat si ridica ambele maini in sus. La care farmacista:

– Zece Viagra??!!!!

La care tanarul:

– Nu, o crema de maini, ca nu a venit rusoaica…

