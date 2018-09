Viata la bloc se complica! Amenzi usturatoare pentru persoanele care nu platesc intretinerea

Bloc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua lege intra in vigoare de maine. Cei care nu platesc intretinerea se pot trezi cu ipoteca pe apartament. In situatii de urgenta, proprietarii sunt obligati sa deschida usa sefului de scara. Cea mai mare amenda, de pana la zece mii de lei, o risca cei care nu fac lucrarile de reparatie necesare si astfel ii afecteaza pe vecini. Atentie, participarea la sedintele asociatiei devine obligatorie. In cazul in care rau platnicul nu achita intretinerea timp de trei luni, i se poate pune o notificare in cartea funciara si nu mai poate vinde apartamentul. Ulterior, i se poate pune ipoteca si risca sa-si piarda chiar si casa. Administratorii spun totusi ca traseul pana la recuperarea banilor nu e chiar atat de ...