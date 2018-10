Viata oamenilor din acest cartier de lux al Iasului depinde de un singur om! Daca nu se baga urgent bani, totul se darama. Orice zi de intarziere poate fi fatala

Nicolae Botu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Iesenii din cartierul Ticau depind ca de aer de un proiectant, dar si de disponibilitatea Primariei de a investi • Firma consilierului directorului CNAIR participa la licitatia pentru reabilitarea versantilor de pe Sararie • "Am lasat actiunile colegilor mei. As fi fost intr-o stare de incompatibilitate. De patru luni sunt consilierul directorului de la Compania Nationala de Drumuri", a precizat profesorul Nicolae Botu • Valoarea contractului este de 73.000 euro • In trecut, a fost implicat in scandalul versantilor din Aleea Sadoveanu Locuitorii din Copou ar putea beneficia de una dintre cele mai importante investitii de infrastructura. Zona Ticau este de decenii sup ...