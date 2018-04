Vicele comisiei SRI vine cu ACUZATII GRELE: 'Coldea traieste intr-o realitate PARALELA. A SFIDAT comisia...'

Vicepreşedintele Comisiei SRI, deputatul Marian Cucşa, spune vineri că a avut senzaţia, la audierea de joi a lui Florian Coldea, că fostul adjunct SRI trăieşte într-o realitate paralelă şi spune că a asistat la o continuare a declaraţiilor Laurei Codruţa Kovesi.

"Personal, mă declar profund nemulţumit de răspunsurile oferite de domnul Coldea. Am avut impresia că acesta trăieşte într-o realitate paralelă, îi contrazice pe toţi specialiştii din justiţie care au atras atenţia că aceste protocoale sunt ilegale şi încalcă Constituţia şi Codul de procedură penală. A părut că am asistat la o continuare a declaraţiilor doamnei Kovesi: nu e vorba de colaborare, e vorba de cooperare, nu e vorba de echipe mixte, e vorba de echipe comune. Parcă am văzut un scenariu pus la punct de către artizanii binomului SRI – DNA din ultimii ani, într-o ultimă încercare a lor de a-i minţi pe români.Protocolul încheiat de către SRI cu Parchetul General conţine încălcări flagrante ale procesului penal, eludând principii prevăzute în legea fundamentală a ţării, dar şi în legislaţia penală", se arată într-un comunicat de presă al deputatului Marian Cucşa, vicepreşedinte ALDE şi vicepreşedinte al Comisiei de Control SRI, potrivit MEDIAFAX.

Cucşa susţine că Florian Coldea a sfidat comisia parlamentară.

"Deşi întâlnirea de ieri trebuia să aducă o serie de clarificări despre modul în care a acţionat SRI pe parcursul mandatului său, dar mai ales să ofere explicaţii despre protocoalele încheiate de către SRI cu diverse instituţii din justiţie, atitudinea lui Florian Coldea a fost una total inadecvată, de sfidare a membrilor comisiei şi a instituţiei Parlamentului. Domnul Coldea nu a înţeles încă obligaţiile lui atunci când se prezintă în faţa Comisiei SRI şi acest lucru se datorează modului în care a funcţionat relaţia dintre SRI şi comisia parlamentară în trecut. (...) Un alt aspect pe care aş vrea să îl lămuresc pentru domnul Coldea: nu este comisia „noastră” (domnul Coldea nu face parte din Comisie), este comisia Parlamentului, iar rolul acesteia este să se asigure că SRI-ul nu îşi depăşeşte atribuţiile legale", a mai afirmat Marian Cucşa.

Parlamentarul spune chiar că prin modul în care s-a comportat, Florian Coldea a arătat că încearcă să ascundă adevărul.

"Modul în care a răspuns până în prezent la audierile din cadrul comisiei demonstrează, fără putinţă de tagadă, că Florian Coldea încearcă din răsputeri să ascundă realitatea şi adevărul care au ieşit la suprafaţă, să ascundă vinovăţia de a fi creat în România un sistem paralel de putere de tip stalinist, din perioada anilor `50 – `60, în care deciziile erau luate de tandemul securitate – procuratură.

În acelaşi timp, dacă vorbim de Florian Coldea trebuie să analizăm şi acţiunile pe care le-a întreprins SRI împreună cu celelalte instituţii din justiţie. Şefa DNA a subjugat justiţia serviciilor, a pus parchetele în slujba SRI-ului, sporind puterile acestuia peste cele prevăzute de lege", spune vicepreşedintele Comisiei de Control SRI.

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost audiat joi pentru a doua oară în Comisia de Control SRI. După discuţii care au durat şapte ore, Coldea a declarat presei că momentan nu există protocoale ale Serviciului şi că vulnerabilitatea poate fi folosită de oricine. În plus, Coldea a vorbit de trădări, amintind de pilda lui Iuda.