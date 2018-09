Vicepreședinte PSD: 'Nu vad astazi o alternativa la Dragnea'

Apar noi declații în favoarea liderului PSD, Liviu Dragnea, după ce în spațiul public a apărut vestea că 28 de președinți de organizații au semnat o scrisoare prin care îi cer demisia șefului social-democraților

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că „nimeni nu va achiesa” în partid la ideea schimbării din funcție a liderului formațiunii, Liviu Dragnea, atâta vreme cât nu există o „alternativă conturată” și că, personal, el nu vede „astăzi” această alternativă în PSD.

„Nu am avut discuții (cu alți lideri județeni PSD pentru schimbarea din funcție a lui Liviu Dragnea - n.r.), nu cred că sunt constructive în acest moment. Am văzut în spațiul public nemulțumiri exprimate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, față de alți lideri ai PSD. Au mai fost, de-a lungul timpului, disensiuni și nemulțumiri legate de felul în care este condus managerial destinul PSD. Nu cunosc nimic vizavi de liste, adrese, scrisori care să fie semnate de foarte mulți lideri de organizații județene pentru că eu nu cred că așa funcționează PSD. În primul rând, trebuie să avem, dacă există astfel de nemulțumiri și discuții, să le avem în interior. Nu cred că este suficient o dată, nu cred că dacă cineva vine în interiorul partidului și spune un punct de vedere o dată, are apoi oportunitatea să meargă să vorbească public. Poate să vină de două, de trei, de patru ori, și să convingă colegii de veridicitatea punctului său de vedere. Aici greșesc cei care ies în spațiul public”, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, lider al filialei județene PSD Maramureș.

Zetea a adăugat că în momentul în care vor exista „acte de disidență” în PSD, în acel moment partidul va începe să priveacă „spre o viitoare înfrângere electorală”.

„Acest scandal, tevatură, care se crează în jurul acestui subiect, nu servește cu nimic PSD, nu servește cu nimic guvernării, nu servește cu nimic implementării programului de guvernare. Asta nu înseamnă că aceste discuții nu trebuie făcute sau că aceste discuții nu au fundament. Orice coleg care are o problemă trebuie să fie ascultat de către ceilalți colegi pentru a i se rezolva problema respectivă. O să fim puternici doar împreună. În momentul în care vor exista astfel de acte de disidență, ăsta este primul moment în care PSD privește spre o viitoare înfrângere electorală și nu spre vreo victorie", a spus vicepreședintele social-democrat pentru MEDIAFAX.

Potrivit acestuia, „nimeni nu va achiesa” în partid la ideea de schimbare din funcție a liderului formațiunii, Liviu Dragnea, dacă nu există o „alternativă conturată”.

„În al doilea rând, discuțiile care se fac în spațiul public vizavi de cererea de demisie sau de demitere a președintelui Liviu Dragnea, membrii PSD sunt mult mai pragmatici de atât, sunt oameni trecuți prin foarte multe bătălii electorale, cunosc foarte bine statutul partidului, cunosc foarte bine interesul partidului și nu vorbesc doar de cei care au funcții înalte de conducere, vorbesc de fiecare membru simplu de partid. Nimeni nu va achiesa la o astfel de idee atâta vreme cât nu există o alternativă conturată la Liviu Dragnea, sau o alternativă care să fie nu unanim, ci măcar parțial recunoscută ca fiind un lider care poate să gestioneze interesele și destinul PSD. Eu nu văd astăzi această alternativă. Că e nevoie în continuare de discuții, că e nevoie ca toate aceste asperități între diverși membri ai PSD să fie rezolvate, da, aici este nevoie și este nevoie de foarte, foarte mult dialog", a indicat Gabriel Zetea.

Vicepreședintele PSD a mai declarat pentru MEDIAFAX că a discutat cu Liviu Dragnea pe aceste teme și sunt ”cu toții îngrijorați” de situația care se creează.

„Am avut o discuție cu președintele, evident, suntem cu toții extrem de îngrijorați vizavi de situația care se creează, situație care tot crește de la zi la zi și mass-media care amplică în fiecare zi, și mai mult, orice declarație, orice gest”, a spus Zetea.

Tot mai mulți membri social democrați au spus joi că așa-zisa scrisoare a celor peste 20 de lideri PSD nu ar exista, motiv pentru care ea nici nu a apărut în spațiul public. Joi, surse politice susțineau că mai multe organizații PSD au discutat despre retragerea sprijinului lui Liviu Dragnea.

"E o petardă. Nu a văzut-o nimeni. E o bazaconie. E ceva ce nu a văzut nimeni. Orice document apare, orice sursă, din 28 de organizații, ar fi trimis-o presei", a declarat deputatul PSD, Valeriu Steriu, la Antena 3.

"Nimeni nu a auzit ca președintele să fi comandat o ședință largă cu șefii județeni, președinți și le supui la vot să îți dea un mandat pentru ceva. Nu poți pe persoană fizică în PSD să vii să ceri ceva. Adversarii noștri încearcă din ce în ce mai prost să butoneze oamenii, că altă explicați nu avem", a afirmat și Codrin Ștefănescu, la Antena 3.

Anterior, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat că sezonul scrisorilor pierdute.

"Am auzit despre chestia aceasta. Suntem în sezonul scrisorilor pierdute, scrisorilor de dragoste. Fiecare vine cu scrisori. E bine că scriu, dar e bine ca prima dată să scrie cetățenilor de prin zonele în care sunt ei, să le spună ce fac și ce au făcut. Să citească un pic statutul, că am impresia că anumiți lideri, care vin din anumite zone mai întunecate și mai puțin întunecate, n-au înțeles un singur lucru, acela că un președinte de partid care este ales prin Congres nu poate fi dat jos decât prin Congres. Nici prin scrisori, nici prin tot felul de demersuri pe care le fac. Pot să discute în Comitetul Executiv convocarea unui Congres în care pot să-și depună candidatura. Dar atât. În statutul nostru nu se prevede mai mult de atât. (...) Deci colegii, eu înțeleg, poate unii nu se pregătesc, stau mai mult la sprițuri. Nu știu ce fac ei, dar hai să intre un pic și să citească bine statutul, că după aceea intrăm în alte discuții și nu cred că sunt interesante. ", a declarat social-democratul Cătălin Rădulescu, joi la Parlament.

Viceprim-ministrul Paul Stănescu și peste 20 de lideri județeni social-democrați au discutat despre o posibilă acțiune de retragere a sprijinului politic pentru președintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse participante la discuții.

În spațiul public apăruseră informații că ar fi și o scrisoare semnată de cei nemulțumiți.