Vicepreședintele Parlamentului European, ACUZAȚII GRAVE: Romania e supusa unei EXECUȚII. Nu exista prezumția de nevinovație

Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, vine cu explicații privind modul în are au loc discuțiile în ședințele Parlamentului European.

"Pentru cei care mai sunt inca fascinati de modul in care functioneaza democratia in Parlamentul European:

La dezbaterea - provocata artificial - privind Romania, de miercuri, singurii romani care vor vorbi sunt premierul Dancila (10 minute, in care intra si raspunsurile la intrebari) si ... Catalin Ivan (in numele deputatilor care nu apartin niciunui Grup politic, el demisionand din Grupul socialist, din care a cerut excluderea PSD, incepand cu 1 octombrie). In rest, se prevede sa vorbeasca, in afara reprezentantilor Comisiei si Consiliului, doar ... sefii grupurilor politice, adica Weber, Bullman s.a.

Romania este pusa in discutie (in PE nu exista “prezumtia de nevinovatie”), iar “dreptul la aparare” a fost suspendat, romanilor interzicandu-li-se sa isi apere tara (ca doar nu ne asteptam de la un mincinos patentat, Catalin Ivan, s-o faca!?)

Executie in toata regula!

In ce il priveste pe Bullman - care a castigat presedintia grupului socialist exclusiv cu ajutorul delegatiei PSD - acesta este cel care, la dezbaterea din grup de saptamana trecuta, desfasurata in prezenta premierului Dancila, i-a dat cuvantul un timp dublu lui Catalin Ivan, care a mintit de la un capat la altul, pentru a denigra Romania!

Motivul? Ca pleaca din grup!!!???

Asa arata lucrurile astazi, sa vedem ce va ramane pana in ziua dezbaterii ...", scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.

Citește și: DECIZIE INCENDIARĂ pentru Liviu Dragnea - Magistrații au hotărât redeschiderea Dosarului Tel Drum, după cererea DNA .