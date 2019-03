Vicepremierul Daniel Suciu : La mijlocul Presedintiei noastre rotative am inchis 70 de dosare

Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale, a declarat, vineri, că, până în prezent, au fost încheiate 70 de dosare în timpul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

"La mijlocul Preşedinţiei noastre rotative am închis 70 de dosare, un lucru remarcat de absolut toţi partenerii noştri din Uniunea Europeană şi doresc ca atunci când mandatul nostru se va finaliza să putem spune că am avut o Preşedinţie de succes", a afirmat Suciu, la conferinţa de presă comună cu ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, cu preşedintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, şi cu Markku Markkula, prim-vicepreşedinte al CoR.Aceştia au participat la Summitul european al regiunilor şi oraşelor, care a avut loc joi şi vineri la Bucureşti.Participanţii la cel de-al VIII-lea Summit european al regiunilor şi oraşelor au adoptat Declaraţia de la Bucureşti, intitulată "Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile şi oraşele", document care exprimă convingerea aleşilor la nivel regional şi local că ''Uniunea Europeană are nevoie de oraşele şi regiunile sale în aceeaşi măsură în care ele au nevoie de Uniunea Europeană''.