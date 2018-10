Vicepremierul Italiei: Susținem dreptul suveran al Romaniei de a-și vota propriile legi, fara imixtiuni de la Bruxelles

Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat, marți, că Guvernul de la Roma susține România în procesul de legiferare, fără imixtiunea Bruxelles-ului. Ministrul italian a declarat, la conferința de presă comună susținută alături de ministrul Carmen Dan, că Italia încurajează România să voteze legi în Parlament, chiar dacă din partea Bruxelles-ului există critici. „Ca The post Vicepremierul Italiei: Susținem dreptul suveran al României de a-și vota propriile legi, fără imixtiuni de la Bruxelles appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.