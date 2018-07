Vicepremierul Ungariei cere romanilor sa nu-l mai invite pe ambasadorul maghiar la receptia de 1 Decembrie

Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a sustinut, vineri, in Romania, ca maghiarii respecta Centenarul si faptul ca "prietenii romani" sarbatoresc in fiecare an ziua de 1 Decembrie, dar a adaugat ca si-ar dori ca ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Zakonyi Botond, sa nu mai fie invitat la Ministerul Afacerilor Externe.