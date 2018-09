Vicepremierul Viorel Stefan, propus ministru interimar al Cercetarii si Inovarii

Vicepremierul Viorel Ştefan a fost propus ministru interimar al Cercetării şi Inovării, a anunţat, vineri, premierul Viorica Dăncilă. "Deja am propus pentru interimat la Cercetare pe domnul vicepremier Viorel Ştefan. Am trimis adresă către Cotroceni", a declarat Dăncilă, care efectuează vineri o vizită în judeţul Argeş. Pe 31 august, Nicolae Burnete a demisionat din funcţia de ministru al Cercetării şi Inovării, potrivit unui comunicat publicat la momentul respectiv pe site-ul instituţiei. "Ministrul Cercetării şi Inovării, prof. dr. Nicolae Burnete, prin prezentul comunicat, aduc la cunoştinţa opiniei publice faptul că în această dimineaţă mi-am depus demisia la Cancelaria premierului. Demisia mea este irevocabilă şi cel puţin la acest moment nu va face subiectul unei conferinţe de presă", se spunea în comunicat. AGERPRES/(A, AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Alexandru Cojocaru)