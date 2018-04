Vicepresedintele Academiei Romane, Bogdan C. Simionescu, va fi prezent la lansarea colectiei "Opere fundamentale"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Academia Romana - Filiala Iasi, Complexul Muzeal National „Moldova” (CMNM) Iasi si Fundatia pentru Stiinta si Arta organizeaza vineri, 13 aprilie 2018, ora 11.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii Iasi, lansarea colectiei „Opere fundamentale” din literatura, critica si istoria literara romaneasca si din literatura universala. Manifestarea se va desfasura in prezenta academicianului Eugen Simion, Presedintele Sectiei de filologie si literatura a Academiei Romane, si va fi moderata de acad. Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane. Colectia „Opere fundamentale” este un proiect cultural de interes national, initiat in anul 2000 de acad. Eugen Simion, si ur ...