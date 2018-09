Vicepresedintele indian: Discutiile cu premierul Dancila au fost deosebit de constructive

Vicepreşedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, a apreciat drept constructive discuţiile purtate miercuri, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dăncilă, precizând că s-au stabilit linii strategice care să încurajeze cooperarea între cele două ţări, scrie Agerpres.

"Vizita mea are loc într-un moment oportun, prilejuit de împlinirea celor 70 de ani de relaţii bilaterale şi, de asemenea, în Anul Centenar pe care îl celebrează ţara dumneavoastră. Discuţiile şi dialogul nostru au fost deosebit de constructive şi pline de miez, cu doamna prim-ministru, cu şeful statului, cu preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor, au fost pline de conţinut. Sunt impresionat de discuţiile deosebit de importante pe care le-am avut cu doamna prim-ministru", a declarat Venkaiah M. Naidu, la finalul întrevederii avute cu premierul Viorica Dăncilă.Oficialul indian a subliniat importanţa semnării memorandumurilor privind cooperarea în domeniul turismului între cele două ţări."Ne-am concentrat pe relaţiile din domeniul comerţului, investiţiilor şi economiei, logistică, transporturi, producţie şi mult mai multe altele care au fost identificate. Economiile noastre sunt complementare şi cooperarea noastră poate spori pe domenii şi nivele mai mari. Intenţionăm să adâncim şi să diversificăm cooperarea în mai multe sectoare", a afirmat Venkaiah M. Naidu.Vicepreşedintele indian a menţionat că schimburile comerciale între cele două state au crescut cu "40% faţă de anul trecut". "Este un semn bun pentru economiile noastre, dar există mult drum de parcurs înainte şi potenţial de explorat. Şi am convenit să explorăm acest potenţial care ne stă înainte", a spus el.

Venkaiah M. Naidu a adăugat că, în domeniul îngrijirii medicale şi farmaceutice, Guvernul indian intenţionează deschiderea unui centru ayurvedic în România, precum şi organizarea unor seminarii şi conferinţe de pregătire în domeniul ayurvedic.



Potrivit oficialului indian, un alt subiect discutat a fost legat de "reluarea acordului de servicii aeriene" între cele două state.



"India promovează contactul de la om la om şi business to business şi guvernele noastre ar trebui să colaboreze pentru strângerea acestor relaţii, inclusiv acordarea vizelor de ambele părţi. Sunt foarte fericit de decizia pe care mi-a comunicat-o doamna premier pentru deschiderea unui consulat nou în India", a arătat Venkaiah M. Naidu.



Cei doi oficiali au abordat, în cadrul discuţiilor de la Palatul Victoria, şi subiectul combaterii terorismului.



"Un flagel pe care am convenit să îl combatem împreună este terorismul. Acesta trebuie desfiinţat şi noi suntem ferm hotărâţi să îl combatem oriunde s-ar manifesta. Şi doamna premier şi-a manifestat aceeaşi intenţie şi am convenit că putem conlucra pentru eliminarea acestui flagel mondial. Considerăm că terorismul are nevoie de un răspuns internaţional, global", a punctat Venkaiah M. Naidu.



El a urat poporului român "prosperitate şi viitor bun", adăugând că India intenţionează "să strângă şi mai mult şi să dezvolte prietenia cu România".



Premierul Dăncilă i-a adresat invitaţia omologului său indian de a efectua o vizită oficială în România. "Voi transmite premierului ţării mele invitaţia dumneavoastră. Sunt sigur şi vă manifest bucuria noastră de a vă întâmpina în India, într-o vizită oficială. De asemenea, ne bucurăm că România îşi va asuma preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene şi sper că în această calitate România va sprijini reînceperea negocierilor între India şi UE şi stabilirea acordului de liber schimb", a mai declarat vicepreşedintele indian.