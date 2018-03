Vicepresedintele PSD, avertisment: "Nu pun partidul in pericol pentru ambitiile unei persoane"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele PSD, Nicolae Banicioiu, a lansat un semnal dur dupa ce si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului. Fostul ministru a marturisit ca prefera sa se retraga din competitie decat sa puna PSD in pericol pentru "ambitiile unei persoane". "Mare parte dintre noi, PSD suntem un partid de oameni seriosi, care nu ne spalam rufele in curtea partidului si in presa. Nu o sa se lege nimeni de gard si de poarta sediului de partid niciodata. Decat asa, mai bine ma retrag. Eu nu pun in pericol partidul pentru ambitiile unei persoane.", a declarat Nicolae Banicioiu intr-o interventie la Antena 3. CITESTE SI: Ecaterina Andronescu, decizie fara precedent! Cum i-a sfidat pe ...