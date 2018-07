Victima contra torționarului. Mihai Betelie ii face plangere penala Florentinei Mirica pentru represiune nedreapta

Fostul său şef de la Parchetul Judecătoriei Buftea, ex-procurorul Mihai Betelie, face plângere penală pentru represiune nedreaptă împotriva Florentinei Mirica. După apariția dezvăluirilor pe Sursa Zilei, privind conflictul violent pe care Florentina Mirică l-a avut cu Mihai Betelie, pe când acesta era șeful ei la Parchetul Buftea, Mihai Betelie a fost contactat de jurnaliștii de The post Victima contra torționarului. Mihai Betelie îi face plângere penală Florentinei Mirică pentru represiune nedreaptă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.