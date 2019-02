Victor Ciorbea, la un pas sa sesizeze CCR pentru completurile de 3 judecatori: 'In funcție de acestea vom adopta o decizie finala'

Victor Ciorbea a anunțat că a primit mai mult plângeri în legătură cu neconstituționalitatea formării completurilor de 3 judecători și a solicitat lămuriri de la ÎCCJ și CSM. Avocatul Poporului a precizat că în baza răspunsurilor și analizei va decide dacă e cazul să sesizeze CCR.

„După pronunțarea CCR și mai ales după motivarea deciziei de către Curte am primit mai multe sesizări referitoare la modul de constituire, la neconstituționalitatea acestuia, a modului de reglementare a completurilor de 3 judecători de la Înalta Curtea și unele care vizează alcătuirea completelor de la Curțile de apel și alte instanțe”, a afirmat Victor Ciorbea, sâmbătă, la Antena 3.

Întrebat ce pași a făcut în această anchetă, Ciorbea a spus că e analizată temeinicia petițiile, și că a cerut clarificări de la instanța supremă și CSM în acest sens. El a precizat că urmează să decidă dacă este cazul să sesizeze Curtea Constituțională sau nu.

„Nu putem vorbi de o anchetă. E vorba de analizarea petițiilor, a temeiniciei și aspectelor de neconstituționalitate. Am avut întâlniri cu o parte dintre cei care au făcut petiții. Iar săptămâna aceasta cu Adina Anghelescu, cu fostul președinte al Asociației Procurorilor, domnul profesor Dima, cu domnul Toni Neacșu, cu domnul profesor Adrian Severin. Am discutat pe larg și am ascultat argumentele dânșilor despre neconstituționalitatea alcătuirii completurilor. În baza acestor discuții, am formulat o adresă către ICCJ și una către CSM prin care am solicitat să ni se răspundă la mai multe întrebări pentru a avea o imagine clară cu privire la cele invocate în petiții și cu privire la cele susținute în mass-media privitor la constituționalitatea alcătuirii completurilor de la ICCJ, a Curților de Apel și celelalte instanțe din țară. În funcție de acestea vom adopta o decizie finală, dacă e cazul să ridicăm o excepție de neconstitionalitate la Curtea sau dacă nu e cazul să facem lucrul acesta”, a conchis Ciorbea.