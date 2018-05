Victor Ciutacu, atac DEVASTATOR la adresa lui Ludovic Orban: limbricul nu are curaj! Imi e scarba de el

Jurnalistul Victor Ciutacu lansează un atac dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban. Ciutacu îl califică pe acesta drept ”măscărici” și ”limbric” pentru că nu are curaj să vină la România TV, într-o confruntare directă.

”Vad ca mascariciul de Orban simte nevoia sa fie bagat in seama si o arde in basisme ieftine de la distanta, ca in emisiunea mea nu are portocale sa vina, cu mine. Sigur ca as putea sa-i citez din stenograma dosarului penal in care a fost trimis in judecata pentru ca a cerut bani ca sa para destept la televizor. Adica sa pun ghilimele la apelativul de labagiu cu care l-a onorat sifonul lui preferat Urdareanu. Dosar de care a scapat doar fiindca limbricul inca mai e util sistemului. Dar n-o fac. Fiindca mi-e scarba de el. De milogul pe care, intre altele, tonomatul la care latra acum de dupa gard l-a salvat de la puscarie (si l-a tinut in functia unde s-a intovarasit cu asfaltatorul Nelu) dupa ce l-a adus in studio sedat dintr-o scorbura in care se ascunsese sa nu-l gaseasca Turcescu si Tatulici. De viermele care facea frumos la ziua mea ca sa-l bage-n seama baietii mai mari si mai tari din satul cu ministri. De cazatura de om care ma premia, in fata unei sali pline cu liberali, pentru verticalitate si curaj.

Ludovice, te-ai tarat o viata ca o soparla. La un moment dat, chiar aveai haz. Dar ai imbatranit urat...”, arată Victor Ciutacu.